Francesco Totti fa gli auguri alla figlia Chanel con una canzone

Gli anni passano e Chanel Totti ha già 14 anni. Oggi è il compleanno della figlia più grande di Francesco Totti e i suoi auguri arrivano puntuali su Instagram con le foto e le dediche più dolci. Questa volta c’è anche una canzone, una di quelle che le mamme e i papà scelgono spesso per i loro figli. E’ “A modo tuo” cantata da Elisa e Totti aggiunge le foto con la sua bambina da piccolissima a oggi. “Auguri amore mio… ti auguro tutto ciò che desideri. Sono già 14”. L’ex capitano della Roma mostra la figlia Chanel mentre si allena, mente gioca con i fratelli e con lui e si diverte con i video su Tik Tok, piccolissima mentre lo abbraccia in campo dopo una partita, in piscina, sotto la pioggia di Roma. “Vita mia tanti auguri” aggiunge mostrando la foto al mare.

GLI AUGURI DI ILARY BLASI PER IL COMPLEANNO DI CHANEL

Totti batte sempre sua moglie, è sempre lui il primo a fare gli auguri e a Ilary Blasi basta solo una storia con una bellissima foto della figlia, lei l’abbraccia e commenta: “Auguri amore mio”.

La foto scelta per il profilo Instagram da Totti ricorda l’estate, le vacanze con la famiglia, i momenti più belli. Non c’è niente di più importante per Ilary e Francesco che nonostante il successo hanno sempre fatto in modo di essere una famiglia come tante nella gestione dei figli.

Per Chanel è il secondo compleanno in pandemia ma con più libertà rispetto allo scorso anno. Di certo troveranno il modo per festeggiare la seconda figlia in modo speciale e magari non mancheranno le sorprese per la festeggiata che crescendo diventa sempre più bella, anche più di mamma Ilary che di recente ha confidato che i suoi figli più grandi sono fidanzati, ma che come tutti gli adolescenti lo saranno magari per pochissimo tempo.