Arisa in topless: “Basta vergogne, qui e ora sono questa”

Arista in topless o quasi è la foto che la cantante ha pubblicato sul suo profilo social decisa a piacersi fino in fondo e a non volersi più imbarazzare. Forse imbarazza un po’ gli altri, magari Arisa ha esagerato ma lei sul suo profilo Instagram desidera mostrare la nuova consapevolezza di se stessa e al tempo stesso aiutare le altre donne. Niente reggiseno ma una tenda di catene che evita il topless integrale, Arisa esplode in tutta la sua sensualità ed è il suo messaggio dice sia body positive. Tanti commenti al suo post, quasi tutti positivi e tra i tanti c’è chi attende il commento di Rudy Zebi . “Staresti bene anche con un sacco di spazzatura addosso… non smetterò mai di dirlo” scrive una fan ma c’è chi aggiunge altro: “Togli l’hastag bodypositive. Non è questo. Davvero… informarsi, capire e fare le scelte giuste. Fallo per chi quel hastag rappresenta MOLTO DI PIÙ del semplice SELF LOVE ed è privo di privilegi. Ti stimo e credo fortemente che capirai. Il tuo messaggio arriva chiaro lo stesso” un consiglio che Arisa non accetta.

ARISA IN TOPLESS SU INSTAGRAM

“Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio” è il suo pensiero che accompagna lo scatto.

Tra le stories le domande dei follower che le chiedono se si sposerà, Arisa risponde sicura di no ma chissà magari un domani potrebbe accadere. La storia d’amore con Andrea Di Carlo questa volta sembra finita per sempre, anche se non sembrano finiti sui social i messaggi del manager indirizzati alla cantante. “Il tempo passa e chissà come andrà a finire”.