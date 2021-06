Mara Venier nostalgica e superstiziosa invia messaggi al suo pubblico

Sono giornate molto difficili queste per Mara Venier che al suo pubblico ha già spiegato cosa è accaduto. Anche suo marito, Nicola Carraro, ha aggiunto altro, ha confidato che la situazione è forse ancora più grave di quella raccontata da Mara Venier, ma lui resta ottimista, positivo perché non è certo un problema invalidante per la conduttrice. Nicola l’ha definito molto molto sgradevole. Non solo le labbra, la guancia, il naso e il mento, la Venier non ha sensibilità anche alla gola e questo significa che deve seguire una dieta fatta solo di liquidi e che ogni tanto può avere qualche difficoltà nel parlare, tutto è più rallentato. La scorsa domenica l’abbiamo vista in tv al suo posto, coraggiosa come sempre ma solo dopo abbiamo capito quanto lo fosse davvero.

MARA VENIER SUI SOCIAL NON PERDE IL CONTATTO CON IL SU PUBBLICO

Domani non sarà in onda con Domenica In, ha bisogno di riposo, lasica tutto lo spazio alla partita e spera di tornare la prossima domenica con le ultime due puntate del programma.

Continua però a pubblicare storie su Instagram, passa dal panorama che vede dal terrazzo della sua casa romana alle foto con i nipoti, il piccolo Claudio e il più grande, Federico, il figlio di Elisabetta. Sono i suoi amori più grandi ma in più mostra i corni rossi, i famosi portafortuna e sembra che non ne abbia mai abbastanza. Ascolta sempre Vasco Rossi e cerca nelle sue canzoni tutta la carica possibile. Tutti sono con lei, i colleghi, i fan, il suo pubblico, la famiglia. Tutti le danno coraggio e forza ma adesso deve solo attendere.

Oggi è più nostalgica che mai con le foto dei nipoti ma continua ad accarezzare il corno rosso, gigante, sperando funzioni per allontanare davvero i gufi. Forza Mara!