Paolo Bonolis compie gli anni, gli auguri di Antonella Clerici e Laura Freddi

Un compleanno importante per Paolo Bonolis che oggi compie 60 anni, un traguardo festeggiato subito da Antonella Clerici, Laura Freddi e gli altri amici. Ma tra gli auguri dell’ex fidanzata riportati su Novella 2000 arriva anche la reazione della moglie di Paolo Bonolis, qualcuno si è ricordato che nella vita del conduttore esiste anche lei. “Auguri Paolo per i tuoi anta, qui eravamo giovani. Grazie per la tua ironia e per i ricordi” ha scritto Antonella Clerici pubblicando una bellissima foto del 2005. Erano insieme sul palco del festival di Sanremo, Bonolis l’aveva voluta con lui per condurre quello che fu un altro successo. Tra le pagine di Novella 2000 invece Laura Freddi ha detto molto di più ma è incredibile come l’interesse sui due ex sia sempre alto. Sono stati una coppia negli anni ’90, è passato così tanto tempo, sono arrivati altri amori, matrimoni e figli.

GLI AUGURI DI LAURA FREDDI A PAOLO BONOLIS

“Gli auguro di festeggiare un compleanno speciale, in famiglia, con chi gli vuole bene, in serenità. Io gli voglio un gran bene, lui lo sa” ha commentato Laura aggiungendo che se dovesse fargli un regalo sarebbe un libro ma è difficile perché lui ha già letto tutto. Sono stati insieme tre anni e ancora oggi lei deve rispondere: “Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: ‘Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?’. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata…”.

Ed è il direttore Roberto Alessi che ricorda che Paolo Bonolis è sereno e con la sua famiglia, con la moglie Sonia “l’unica che lo rende felice”. Sonia Bruganelli non crede ai suoi occhi, si sono ricordati che esiste anche lei e non solo la sua ex fidanzata. Nessuna gelosia tra le due donne, anzi sembra siano anche diventate amiche ma purtroppo non riescono a frequentarsi e non solo a causa del covid.