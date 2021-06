Dayane Mello pranza con l’ex suocera ma che dirà Giulia De Lellis?

Carlo Beretta è l’ex fidanzato di Dayane Mello ma è l’attuale fidanzato di Gulia De Lellis e cosa succede se la prima va a pranzo con l’ex suocera, che è l’attuale suocera della seconda? Saranno scintille? Dayane Mello ha approfittato dell’assenza di Giulia per andare a pranzo con la mamma e con la nonna di Carlo Beretta, o forse si tratta solo di una coincidenza. La De Lellis è impegnata alle Canarie con le registrazioni del suo programma Live Island Italia, il fidanzato l’ha raggiunta e la Mello pubblica tra le sue storie di Instagram le foto con l’ex suocera. Foto che mostrano quanto la famiglia di Beretta sia ancora legata alla modella brasiliana. Una bella sorpresa, ma per chi? Di certo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non farà molto piacere questa invasione di campo.

LA MADRE DI CARLO BERETTA IN OTTIMI RAPPORTI CON DAYANE MELLO

Dayane anche nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato di Carlo, non ha mai nascosto che nonostante sia finita lui è rimasto nel suo cuore. Con Umberta, l’ex suocera, i rapporti sono ottimi, e anche la nonna di Carlo, Mariella Calvesi, continua ad avere molto affetto per la Mello.

Una visita a sorpresa all’ex suocera e alla nonna del 22enne e loro felici hanno accolto Dayane a braccia aperte. Che dirà Giulia De Lellis, che dirà Carlo? Non c’è dubbio che il giovane Beretta sia preso solo dalla influencer ex di Andrea Damante e di Andrea Iannone, ma qualche problemino in famiglia potrebbe esserci dopo questo pranzo a sorpresa e le foto sui social che ex nuora ed ex suocere hanno postato.

Intanto, Dayane Mello ha ripreso del tutto la sua amicizia con Adua Del Vesco, telefonata dopo telefonata si sono riavvicinate dimenticando le discussioni avvenute tra loro nella casa de GF Vip.