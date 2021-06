Cristina Chiabotto, la prova costume dopo il parto è già superata (Foto)

E’ bellissima Cristina Chiabotto in costume (foto), una prova costume diversa questa estate perché è diventata mamma da poco. Una mise che mette in evidenza la forme perfette ma da mamma e con il costume intero scelto per il selfie da pubblicare Cristina Chiabotto è anche provocante. Per il momento la prova costume è solo davanti allo specchio del bagno di casa ma è superata a pieni voti. L’ex Miss Italia è in attesa di sfoggiarlo sulla spiaggia, è diventata mamma il 7 maggio, è passato così poco tempo e già può vantare un corpo perfetto. C’è da dire che la Chiabotto ha sempre fatto sport e anche con il pancione si è allenata. E’ rimasta tonica e in forma grazie al pilates, la disciplina che scelgono tantissime donne in dolce attesa e non solo.

CRISTINA CHIABOTTO IN COSTUME PRONTA PER IL DEBUTTO IN SPIAGGIA DOPO IL PARTO

A maggio è nata la sua piccolina, la prima figlia che la lega ancora di più a Marco Roscio, suo marito, l’amore della sua vita. Marco le ha fatto cambiare idea sul futuro, le ha fatto nascere la voglia di sposarsi e di diventare madre e adesso è così felice che non riesce a credere a tanta gioia. In passato Cristina Chiabotto è stata legata a Fabio Fulco per ben 12 anni e alla fine ha deciso di lasciarlo proprio perché avevano desideri diversi, con l’attore non aveva il desiderio di creare una famiglia.

In attesa di mostrarsi sul bagnasciuga Cristina si fotografa allo specchio e condivide le immagini con i suoi follower. Bellissimo il modello intero che ha scelto, una scollatura che raggiunge quasi l’ombelico, sgambato con un morbido drappeggio, seduzione perfetta. Ci mostrerà di certo qualche scatto dalle vacanze, non ha ancora detto nulla sulla meta scelta ma sarà di certo vacanze speciali in tre.