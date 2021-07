Incidente all’occhio per Tina Cipollari, bendata spiega cosa è successo

Cosa è successo a Tina Cipollari, perché ha l’occhio bendato? L’opinionista di Uomini e Donne ha avuto un incidente ed è alla rivista Nuovo che spiega cosa è accaduto. Una vistosa benda sull’occhio ed è così che è apparsa Tina Cipollari facendo preoccupare o forse solo incuriosire il suo pubblico, i suoi fan. Un incidente domestico per la Cipollari, nulla di grave, è stata fortunata. Stava cucinando e una goccia di olio bollente le è finita sulla palpebra, la fortuna è che non ha colpito la parte interna dell’occhio. Un’ustione per la bionda che da anni è in tv con Maria De Filippi. I paparazzi l’hanno beccata con gli occhiali da sole e la vistosa fasciatura, difficile non notarla. Era in giro per le strade di Roma, impegnata nelle sue compere.

TINA CIPOLLARI DOPO L’INFORTUNIO UNA BELLA CROCIERA

La rivista Nuovo ha pubblicato le sue foto, dolorante, con questa fastidiosa benda sull’occhio ma tutto si risolverà in breve tempo. Tina Cipollari non si è fatta di certo rovinare la vacanza che aveva programmato da tempo. Infatti, in questo momento è su una bella nave da crociera, come mostra tra le sue storie di Instagram, impegnata tra cibo e giri turistici.

Il settimanale ha un po’ esagerato con il titolone parlando di dramma. Nessun dramma, sembra non sia niente di così grave, adesso deve solo fare un po’ attenzione e proteggere la parte ustionata, l’occhio. Al telefono è stata ironica e allegra come sempre, non è mancata una battuta su Gemma Galgani, ha commentato: “Con Gema sempre davanti agli occhi era il minimo”. Antipatia vera o solo la necessità di fare spettacolo e attirare il pubblico?

Ci saranno poi altre vacanze fino al ritorno negli studi di Uomini e Donne, il relax necessario prima di tornare più agguerrita che mai contro Gemma e non solo.