Federica Panicucci, anche questa estate 2021 è perfetta

Un’estate perfetta per Federica Paniccucci ma anche in bikini sembra sempre perfetta. 53 anni e la rivista Gente le dedica un’altra copertina in bikini. La conduttrice confermata ancora una volta al timone di Mattino 5 è in vacanza con i suoi figli, Sofia e Matteo, avuti dall’ex marito, il dj Fargetta. Ancora una volta è sulla spiaggia di Forte dei Marmi e al Bagno Piero attende l’arrivo del suo fidanzato, Marco Bacini. Lui raggiunge Federica Panicucci solo nel fine settimana, ancora impegnato con il lavoro. Insieme avranno poi modo di fare altre vacanze, Federica Panicucci non rivela la località scelta ma assicura che resteranno in Italia.

FEDERICA PANICUCCI E’ SEMPRE UNO SPETTACOLO IN BIKINI

Niente Maldive, niente Dubai e nonostante questo per la Panicucci questa è l’estate più bella, lo racconta tra le pagine del settimanale Gente mentre conferma che quando si guarda allo specchio riconosce uno sguardo appagato. “Sono una mamma orgogliosa, una conduttrice che si dà al massimo per un programma nel quale crede e al quale tiene moltissimo, Mattino Cinque, che ha appena chiuso una stagione brillante e piena di riscontri positivi” come darle torto.

Ed è Marco Bacini la persona che le ha dato modo di continuare a volare dopo un fallimento: “Sa stare accanto, un confidente, un supporto… Ci siamo trovati, è come se tra noi ci fosse l’incastro perfetto”.

Consigli per essere bella in bikini come lei? Non ne parla molto, sembra che sia molto fortunata. “Amo i costumi da bagno, anche impreziositi da dettagli in lurex e paillettes, i colori accesi, coordinati” ma questo non è un segreto di bellezza, magari un consiglio di stile, infatti la Panicucci è sempre perfetta nelle sue scelte, con l’outfit giusto per lei. Ha raggiunto la serenità e presto sembra raggiungerà anche l’altare con il suo Marco.