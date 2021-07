Le accuse di Guenda Goria a Maria Teresa Ruta: “provo imbarazzo, pensi solo a te stessa”

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 sembravano aver ritrovato quella armonia persa strada facendo. Il rapporto tra Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria non è mai stato semplice. Ma a quanto pare negli ultimi tempi le due donne si sono nuovamente allontanate. Lo racconta Guenda, dalle pagine della rivista DiPiù, con un lungo sfogo tramite il quale parla di quello che sta succedendo nella sua vita. Oggi Guenda è felice al fianco del suo nuovo fidanzato, il giovane Mirko. La Ruta si auspicava che sua figlia trovasse un nuovo amore, un ragazzo giovane e pronto a vivere una avventura con sua figlia. A quanto pare però, se anche le premesse c’erano tutte, nei fatti poi la piccola Goria non ha visto questo entusiasmo da parte della madre che non ha ancora incontrato il suo fidanzato.

La lettera di Guenda Goria per Maria Teresa Ruta: “Provo imbarazzo”

“Provo imbarazzo perché tu sfuggi alle presentazioni“, specificando poi: “So che sei un po’ all’antica e preferisci aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire, ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”.

Come ricordavamo in precedenza, la Ruta nella casa del GF VIP 5 si era detta speranzosa per il futuro di sua figlia. Non approvava un uomo più vecchio di lei, perchè sperava che la bella Guenda vivesse un amore travolgente, perfetto per la sua età. Ma a quanto pare anche adesso che lo ha trovato, non approva. E Guenda nella sua lettera ribadisce: “Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”.

Le parole di Guenda ovviamente hanno scatenato anche la reazione di tanti fan di Maria Teresa Ruta che hanno voluto capire cosa sta succedendo tra madre e figlia. Guenda quindi ha voluto mettere i puntini sulle i, spiegando il senso di questa lettera: “Mi state scrivendo in molti per la lettera uscita, che ho scritto alla mamma. Il contenuto della lettera in realtà vuole essere dolce e non conflittuale. (…) Conto che presto ci sia una risposta da parte di mia madre a cui voglio un bene dell’anima.”