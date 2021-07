Rosa Di Grazia trova l’amore con un ex tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Che tra Rosa Di Grazia e Deddy le cose non andassero più bene si era capito. Loro si erano conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi e sembravano indivisibili tanto che il cantante rimase malissimo quando la ballerina venne eliminata durante il corso del talent show. In tanti fan ci credevano ma qualcosa sembra essere comunque andato diversamente. Almeno rispetto a quello che pensavano tanti telespettatori. E mentre Deddy è riuscito ad esibirsi nel suo primo concerto dal vivo, Rosa Di Grazia è invece al centro dell’attenzione della cronaca rosa. La danzatrice tutt’altro che apprezzata dalla maestra Alessandra Celentano sarebbe adesso impegnata con un ex tronista di Uomini e Donne.

Rosa Di Grazia con l’ex tronista di Uomini e Donne Zarino? Un nuovo possibile amore dopo Deddy di Amici

L’indiscrezione arriva direttamente dal web. Rosa Di Grazia si starebbe vedendo con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex ragazzo single di Temptation Island. Insomma, un volto decisamente noto della tv italiana, soprattutto per chi segue con affetto le trasmissioni di Maria De Filippi. Di chi si tratta? Nientepopodimeno che di Alessandro Zarino. Il modello è originario di Napoli e anche la ballerina è campana. Questo rappresenta però solo un piccolissimo indizio che porta a pensare al fatto che tra Rosa e Alessandro possa esserci qualcosa di più. I due infatti hanno postato alcune storie che fanno capire che sono stati a bordo della stessa identica barca. Entrambi a Ischia, entrambi con la stessa visuale, entrambi hanno mangiato una pizza.

Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino stanno insieme? L’indiscrezione porterebbe alla nuova coppia dell’estate

Le troppe cose identiche postate da Rosa e Alessandro farebbero pensare i fan e non solo. Cosa c’è sotto? Una semplice amicizia nata da esperienze televisive ‘simili’ oppure c’è davvero del tenero tra la ballerina di Amici e l’ex volto noto di Uomini e Donne? A questo punto non ci resta che cercare nuovi indizi. Quello che ormai pare certo è che la Di Grazia abbia oramai voltato pagina sul capitolo Deddy.