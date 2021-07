Elisa Isoardi in vacanza in Sardegna sceglie sempre il costume intero

Elisa Isoardi ha scelto la Sardegna per le sue vacanze estive e ancora una volta il costume intero. Niente bikini in spiaggia per la conduttrice nonostante sia in gran forma dopo l’avventura a L’Isola dei famosi. Con o senza pancetta Elisa Isoardi preferisce andare al mare coprendosi con il costume intero o forse è solo un modo per essere ancora più sensuale. Sono pochissime le donne che rinunciano al bikini al mare o in piscina e chissà perché la conduttrice nella sua valigia sembra avere messo solo costumi interi e neri. Grazie all’Isola dei famosi ha perso i chiletti in più che un tempo le piacevano tanto ma oggi si preferisce con una taglia minore e fa di tutto per restare così. Si allena e mangia sano, ha detto addio alla pigrizia.

CON CHI E’ IN VACANZA ELISA ISOARDI?

Sempre più legata alla famiglia l’ex conduttrice de La prova del cuoco è in Sardegna con i nipoti, con la sua bellissima cugina, Elena, con loro c’è anche il dolce cagnolino Zen. Niente amore in vista per Elisa che appare serena e felice con parte della sua famiglia. Si sta godendo le vacanze e lo splendido mare forse pronta davvero a firmare il contratto di cui si vocifera.

Dopo la chiusura de La prova del cuoco non è stato semplice per la Isoardi ma la sua partecipazione a Ballando con le Stelle le ha dato nuova luce, poi la rinascita in Honduras mentre tutti pensavano che l’avremmo vista presto condurre un programma sulle reti Mediaset. Poi l’intervento di Pier Silvio Berlusconi e adesso la notizia che potrebbe lavorare per Real Time. In attesa di scoprire cosa c’è di vero lei non dice nulla, non smentisce ma continua a sorridere nelle sue storie Instagram mostrando la semplicità di queste giornate, della sua vacanza estiva.