L’estate di Barbara d’Urso: amici, ricette e bikini da urlo

In queste ultime settimane si è parlato veramente tantissimo di Barbara d’Urso e del suo incerto futuro per quanto riguarda i suoi programmi pomeridiani in onda su Canale 5. Nel mentre però la conduttrice napoletana si sta godendo le vacanze estive in totale serenità, almeno questo è quello che appare dai suoi social network. Barbara posta quotidianamente le scene delle sue ferie tra amici, ricette, mare e pure sport. Insomma, una vera estate da sogno per la d’Urso che non si tira mai indietro e sfoggia anche una forma perfetta sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Le vacanze estive di Barbara d’Urso: dal mare al relax, lei è in forma smagliante e non rinuncia allo sport per tenersi al top

Da Positano, nella sua terra campana, fino all’Abbruzzo, prosegue la bellissima estate di Barbara d’Urso. Tanto mare e relax per la conduttrice di Mediaset. E a proposito di mare, Carmelita posta sui social anche dei fantastici scatti in costume da bagno sulla spiaggia o in barca. Scatti che fanno notare il suo fisico perfetto, in bikini è proprio da urlo. Sarà che si tiene costantemente in forma. E sempre su Instagram ha pubblicato anche alcuni momenti di sport come quello di una corsetta nella natura: “La mia unica sfida è quella contro me stessa. E amo vincerla, sempre! Perché rido? Perché non mi arrendo, perché non mi fermo neanche quando la stanchezza si fa sentire, perché resisto… E quindi vinco!”. Parole che contrastano decisamente i tantissimi commenti offensivi che purtroppo continuano ad esserci sotto ai suoi post. Per fortuna Barbara riesce a sorridere e ad ignorare i leoni da tastiera! E tanta altra gente la sostiene in questo.

Barbara d’Urso e la sua estate esplosiva in totale relax

La d’Urso, come anticipato, non sta trascorrendo l’estate da sola ma è in compagnia dei suoi amici con cui sta vivendo dei giorni pieni di energia. Momenti esplosivi, così come ha scritto lei stessa sui social. Insomma, una vera estate da sogno per la conduttrice televisiva.