Simona Ventura conferma che tra Mara Venier e Barbara D’Urso preferisce la pizza

Che non ci fosse una forte amicizia tra Simona Ventura e le due conduttrici lo sapevano tutti ma SuperSimo ha confermato tutto con una frecciatina. E’ al Fatto Quotidiano che ha confessato che tra Mara Venier e Barbara D’Urso preferisce una pizza. E’ noto a tutti anche il suo amore per la pizza ma la 56enne sembra che non la gusti mai guardano i programmi delle due colleghe. La domanda rivolta a Simona Ventura era precisa, la curiosità era su chi delle due preferisse o meglio quale dei loro programmi seguisse in tv. Nessuno, questa la verità: “Tra loro due allora scelgo la pizza”. Senza alcun dubbio la Ventura preferisce mangiare e in questo modo ha confermato che i rapporti con Mara Venier non sono migliorati.

SIMONA E VENTURA E MARA VENIER UN NON LEGAME CHE VA AVANTI DA TANTO TEMPO

Simona Ventura e Mara Venier per più anni sono state anche “nuora e suocera” perché Gerò Carraro è il figlio di Nicola, il marito della Venier. Se non si sono amate in quel periodo per chissà quale motivo è difficile che lo facciano adesso.

Nessun problema invece con Milly Carlucci e Maria De Filippi, colleghe che segue con molto interesse. Il sabato sera per la Ventura è difficile scegliere perché tra i programmi della De Filippi e della Carlucci è una bella lotta, quindi uno lo guarda e l’altro lo registra. Per il resto mangia la pizza ma aggiunge che ha pochi amici nel mondo dello spettacolo e sono Paola Perego, Gene Gnocchi e Teo Teocoli. Magari è un’altra frecciatina a chi dice di averne tanti?

Con la Perego un’amicizia recente che le ha portate a dire sì a un programma da fare insieme: “Con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”.