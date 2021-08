Stefania Orlando delude una fan ma lei risponde che era in vacanza col marito

Anche i vip come Stefania Orlando hanno diritto a una vacanza per staccare da tutto e da tutti, anche dai fan. Una scelta non rispettata da tutti e così una fan delusa ha raccontato tutto su Twitter. La conseguenza è stata una bella risposta da parte di Stefania Orlando a cui si è aggiunta quella del marito, Simone Gianlorenzi. La coppia è in Puglia per una vacanza rilassante e alla fan in questione non sembrava vero che il suo idolo arrivasse proprio dove si trovava lei. Non ci ha pensato più di tanto e ha scritto all’ex gieffina vip per chiederle un incontro. La risposta della Orlando non è piaciuta alla sua sostenitrice che ci è rimasta così male da augurarsi che nessuno mai possa provare quello che ha provato lei. Povera Stefania, non c’è pace per lei in questo ultimo periodo tra una polemica e l’altra, prima Andrea Roncato che ancora una volta torna sul loro passato e poi la fan delusa.

STEFANIA ORLANDO REPLICA ALLA FAN DELUSA SPIEGANDO IL SUO PUNTO DI VISTA

L’unico desiderio della Orlando e di suo marito era quello di godersi le vacanze in Puglia, allontanarsi da tutti dopo i mesi al Grande Fratello Vip e quelli fuori dalla casa che per lei non sono stati semplici.

La spiegazione della fan è lunga: “Una decina di giorni fa ero certa al 100% di non poter essere presente al raduno per motivi lavorativi essendo lunedì, così vedendo che Stefania è in Puglia nello stesso mio posto ho provato a raggiungerla per messaggio, eravamo in quattro a volerla vedere non solo io. Inizialmente non potendo parlare direttamente con lei mi è stato dato un no come risposta e mi è stato detto di venire il 30 al raduno per lei a Fregene. Io non mi aspettavo nulla, ho specificato che non volevo risultare invadente ma mi ero permessa di provare a chiedere perché seguendola e ammirandola da tanto sarebbe stato bello incontrarla… Ci sono rimasta male ma ci poteva stare, era in vacanza e ognuno è libero di scegliere di rilassarsi o di viversi la giornata senza orari e vincoli. Mi sarei aspettata un saluto brevissimo ma posso comprendere…”. La delusione è anche perché Stefania Orlando è sempre molto cortese e disponibile con le altre fan.

Stefania ha subito risposto “Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per str***a quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!”. Intanto, Stefania posta storie con altre fan incontrate in vacanza.