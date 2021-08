Donne lampadario al party di Diletta Leotta, scoppia la polemica

Arrivano le polemiche per la festa di compleanno di Diletta Leotta. E’ imbarazzante vedere delle donne vestite da lampadario per arredare un party di compleanno. Che a festeggiare sia una donna o un uomo non fa alcuna differenza ma Diletta Leotta avrebbe dovuto pensarci bene prima di posare per le foto di rito con alle spalle le ragazze lampadario. Lei nel suo abito scintillante pronta a soffiare sulle 30 candeline e alcune ragazze con il paralume in testa, sono tra le animatrici della serata. Un party per i 30 anni di Diletta Leotta organizzato nella villa dei genitori, quindi non è un locale che ha proposto le donne lampadario, sono state ingaggiate e non fanno per niente sorridere né illuminano.

DILETTA LEOTTA FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON LE RAGAZZE LAMPADARIO

“Raga le donne lampadario ad un compleanno poi di una donna nel 2021 per me sono degradanti. Bisogna sottolinearlo questo fatto” è tra i commenti di chi ha notato le ragazze immagine.

“Le donne sono bottino di guerra in mano ai dei terroristi invece in Italia le donne vengono usate come lampadari viventi alla festa di compleanno di Diletta Leotta. Schifo soltanto schifo” e i commenti come questo sono tanti.

“Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario. Purtroppo, la classe e l’umiltà non sono come gli interventi chirurgici, non puoi pagare per averli” e la lista continua.

“Ciao, che lavoro fai?” “La donna- lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo” chissà se Diletta Leotta ha già letto questi commenti.

“La bellezza capita, non è un merito. Quando capita è un vantaggio, anche perché sennò col cavolo che sarei qui… ma starei con quei lampadari li dietro” e ancora altri.

“Mentre dall’altra parte del mondo donne e bambine sono in pericolo di vita chiamate addirittura “bottino di guerra” da parte dei talebani qui in Italia alle donne viene messo un lampadario in testa per una festa di compleanno…” frasi come questa si ripetono più volte e Diletta dovrà rispondere ma forse non lo farà.