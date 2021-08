Maria Teresa Ruta incontra Mirko e scrive una lettera a Guenda

Vi ricordare che qualche settimana fa Guenda Goria aveva scritto una lettera a sua madre per farle sapere quanto fosse dispiaciuta del fatto che lei non avesse ancora incontrato il suo nuovo fidanzato Mirko? Ebbene Maria Teresa Ruta non solo ha incontrato Mirko e ha passato insieme al fidanzato di sua figlia alcuni giorni di vacanza ma ha anche risposto, sempre dalle pagine della rivista DiPiù, a Guenda, con una nuova lettera. Una saga familiare che si consuma sulle pagine dei giornali, davvero molto interessante!

Guenda ha conosciuto Mirko Gancitano qualche mese fa e tra loro è esploso subito un vero e proprio colpo di fulmine tanto che sono venuti molto presto allo scoperto. Maria Teresa Ruta sembra aver trovato un po’ strano il fatto che abbia cambiato genere e che si sia fidanzata con un ragazzo della sua età, cosa che a quanto pare, Guenda non era solita fare. E lo sottolinea nella sua lettera:

La Ruta sembra comunque approvare questa relazione ed è contenta del fatto che sua figlia abbia incontrato Mirko. Nella sua lettera continua:

Mirko mi sembra un ragazzo straordinario e a me piace moltissimo, ma l’alchimia deve essere tra te e lui. Io posso apprezzarlo per quello che vedo trasparire dai tuoi occhi e posso anche pensare che sia la persona giusta, ma ribadisco che deve essere giusta per te, non ti devi innamorare per fare felice me. Questa volta sono stata io ad invitarvi, ma non a cena, dove alla fine si possono fare poche chiacchiere, ma addirittura in vacanza, anche se breve perché sei impegnatissima. Stiamo facendo un bel giro in barca a vela insieme, anche con mio marito Roberto, e ci stiamo conoscendo. Mirko mi sembra veramente un bravo ragazzo, ma Guenda, ripeto, non deve piacere a me”