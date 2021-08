Amicizia finita tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele? Sul grave motivo rispondono entrambe

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno litigato e c’è un motivo così grave che la loro amicizia è finita? Erano come sorelle e chissà per quale motivo adesso non si seguono più nemmeno su Instagram. E’ questo che si legge tra le “chicche di gossip” della rivista Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini aggiunge anche che alcuni amici non hanno rivelato cosa è accaduto tra Sara Daniele e Aurora Ramazzotti ma che davvero il motivo della rottura è grave. Un’amicizia che risale a un bel po’ di tempo fa, erano bambine e Pino Daniele ed Eros Ramazzotti non solo colleghi ma amici, erano legatissimi. Inevitabile che Sara e Aurora che hanno 26 e 25 anni diventassero amiche. Un legame che non si è mai spezzato, diventato forse ancora più forte dopo la morte del grande Pino. Sara ha anche presentato ad Aurora il fidanzato con cui è da qualche anno felice, Goffredo Cerza. Tutti insieme hanno anche trascorso il primo lockdown.

E’ FINITA L’AMICIZIA TRA AURORA RAMAZZOTTI E SARA DANIELE?

Erano a casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sono stati anche protagonisti di uno scherzo delle Iene ai danni della showgirl. Cosa può essere accaduto di così grave? Su Chi si legge: “Che cosa sarà successo tra Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele, e Aurora Ramazzotti? Erano da sempre grandi amiche, ma ora hanno smesso di seguirsi sui social e hanno trascorso le vacanze separate – che prosegue – E pensare che, poco tempo fa, posavano insieme parlando di progetti futuri. Oggi è calato il silenzio”. Infine, il dettaglio rivelato da alcuni amici sul grave motivo della rottura.

E’ Aury a rispondere sul suo profilo Instagram postando una foto con Sara: “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Siamo amiche Sara, giusto?”.

Arriva anche il commento di Sara Daniele: “Ma a questo punto la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litiga? Ti aspetto sul ring”. L’amicizia è salva.