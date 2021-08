Cosa è successo a Belen, per chi è il suo post così amaro?

Belen Rodriguez protetta nella villa presa in affitto sull’isola di Albarella si sta godendo la maternità e tutto il relax possibile. Nessuna vita mondana, il più distante possibile dal pericolo covid, perché son pochissime le persone che possono entrare in questi mesi nella sua vita. La piccola Luna Marì è un vero incanto, Belen è già tornata in gran forma, il piccolo Santiago si divide tra i giorni passati con il papà e le attenzioni dei nonni sull’isola, ma c’è qualcosa che ha fatto infuriare la showgirl. Chissà a chi è rivolto il suo post così amaro in cui mostra se stessa al contrario, perché a volte il mondo è al rovescio.

BELEN RODRIGUEZ HA UN PROBLEMA CON QUALCUNO

Chi ha deluso Belen? “Il problema é che viviamo in un mondo in cui più str***o sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di te tempo” questo il post publicato dalla showgirl argentina che ha lasciato in tutti la curiosità di capire un po’ di più. Ce l’ha con una persona a lei cara o con qualcuno che aveva appena conosciuto?

“Mi meraviglio del fatto che te ne sia accorta solo ora!” è il commento di un fan, perché la considerazione di Belen è vecchia quanto il mondo. Tutti ci cascano prima o poi, tutti i buoni, come ha confidato lei. Anche questa volta non ne sapremo di più ma la Rodriguez sa bene che chi doveva capire ha capito e che il messaggio è arrivato a destinazione.

L’estate sta per finire o più che altro le vacanze stanno per finire e per lei, Antonino Spinalbese e il resto della famiglia è quasi tempo di tornare a Milano e riprendere la vita di prima.