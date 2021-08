Elisabetta Gregoraci festeggia i 100 anni della sua nonna a Soverato (FOTO)

Tappa calabra per gli ultimi giorni di vacanza di Elisabetta Gregoraci anche perchè c’è un grande evento da festeggiare; c’è stato…Ieri nonna Elisabetta ha infatti compiuto 100 anni e festa grande a Soverato, il paese in provincia di Catanzaro dove la famiglia della conduttrice vive. Una festa speciale per nonna Elisabetta che felice e sorridente ha festeggiato con le persone a lei più care, spegnendo le 100 candeline. Tanta commozione anche, del resto, un traguardo di questo genere, è qualcosa di speciale ed era logico pensare che la Gregoraci ci sarebbe stata, visto il forte legame che ha con la sua famiglia. Il mare di Soverato, le canzoni calabresi ma soprattutto il buon cibo della sua terra per celebrare questo compleanno insieme a tutta la famiglia.

La Gregoraci tra l’altro in questi giorni ha mostrato a chi la segue sempre con grande affetto i luoghi del cuore, non tornava da tempo in Calabria. La sua scuola, a Soverato, il lungomare e ha avuto anche modo di chiacchierare con i suoi compagni di scuola, con le persone che hanno fatto parte della sua vita prima che lasciasse tutto alla volta di Roma, per iniziare il percorso verso il successo.

Elisabetta Gregoraci festeggia i 100 anni della sua dolce nonna calabrese

Tra abbracci e coccole la Gregoraci, bellissima con il suo abito giallo, si è goduta la festa del compleanno della sua nonna, standole vicino per tutta la serata. Non sono mancati i momenti di commozione con il suo papà e la nostalgia di non poter festeggiare anche con la sua mamma. La Gregoraci in questi giorni di permanenza a Soverato ha voluto condividere con chi la segue anche i momenti più malinconici, come il saluto al cimitero alla sua adorata mamma.

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla nonna di Elisabetta Gregoraci e a tutta la famiglia per questo giorno così speciale e augurarle di poter raggiungere altri traguardi al fianco delle persone che ama!