Ilary Blasi in bikini bianco, è l’ultimo prima di tornare a casa

Ilary Blasi in bikini bianco saluta la sua estate 2021, saluta la sua adorata Sabaudia e torna a casa. La conduttrice romana sta per affrontare un’altra sfida in tv ma prima di tornare dal suo pubblico lascia un ricordo sui social. Da sempre Ilary Blasi e Francesco Totti scelgono il mare di Sabaudia, lì hanno una villa meravigliosa e per loro non è estate se non trascorrono gran parte della stagione nella località che è il loro posto del cuore. Dopo vari fine settimana divisi tra Capri, Ponza, Sardegna e Russia, i Totti sono arrivati in provincia di latina. Gran parte di luglio e poi agosto, spostandosi poco dalla loro base estiva. Salutano gli amici, la spiaggia libera che ogni volta fa faticare Ilary Blasi e quell’ultimo bikini bianco è un vero spettacolo.

ILARY BLASI E L’ULTIMO COSTUME DELL’ESTATE 2021

Abbronzatissima non poteva non indossare il bikini bianco, lo scatto lascia senza parole i fan della conduttrice. Ilary Blasi è di profilo, entra in acqua, elegante con il suo capello scuro perché di sole ne ha già preso tanto ed è meglio non esagerare. Nemmeno un filo di pancia, nemmeno un cedimento, nemmeno un difetto da notare e in più la Blasi sembra davvero in forma, non è più eccessivamente magra come appariva un po’ di tempo fa. Merito del relax di questi mesi lontana dal lavoro e dal caos.

A breve partirà il suo nuovo programma, ovviamente su Canale 5: Star in the star, ovvero un talent che sembra ricordarne altri già visti. Vip pronti a interpretare cantanti famosi e ad essere giudicati da una giuria che dovrà non solo votare ma anche indovinare chi si cela dietro il trucco. Non vi vengono in mente due programmi della Rai? Non ci resta che attendere per scoprire se sarà un successo o una imitazione.