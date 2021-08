Michelle Hunziker ci da un taglio: il nuovo look ‘rivoluzione’ post vacanze

Michelle Hunziker ha ufficialmente terminato le sue vacanze estive ed ha già ricominciato a lavorare. L’amatissima conduttrice tv ha preso un treno questa mattina. Destinazione ignota al momento ma quel che è certo è che Michelle ha fatto una capatina dal parrucchiere rivoluzionando un po’ il suo look. La Hunziker, infatti, si è mostrata nelle storie di Instagram mentre era intenta a farsi fare il colore ai capelli. “Ma come mi combino per la mia bionditudine” aveva simpaticamente scritto la donna. I fan però si aspettavano che stesse semplicemente sistemando il suo biondo, appunto. Invece Michelle ha cambiato il suo taglio optando per qualcosa di decisamente fresco.

Michelle Hunziker e il nuovo taglio di capelli: apprezzano tutti, anche i suoi colleghi del mondo dello spettacolo

Pochissimi minuti fa, Michelle Hunziker ha postato delle foto sul suo profilo social che hanno lasciato senza parole i suoi tanti seguaci. Il nuovo look ha fatto centro. La presentatrice televisiva ha scelto di tagliare i capelli e ha fatto più che bene visto il risultato finale. Un capello corto, biondo e ondulato che le dona. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…” ha commentato così Michelle. Una descrizione che fa pensare. Magari un nuovo progetto professionale per la Hunziker? Chi lo sa. Quel che è certo è che stata travolta dai commenti positivi e dai complimenti di fan e non solo. Pure altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto commentare il nuovo taglio. “Non ci credo, impossibile” ha scritto la stilista Elisabetta Franchi. “Si ti sta bene il vestito nuovo…” ha commentato ironicamente il collega di Striscia la Notizia Jimmy Ghione. “Stupenda. Gli taglio anch’io” sono state invece le parole di Cristina Parodi. E forse presto arriverà anche il suo taglio? Magari si è ispirata proprio grazie a Michelle!

Vacanze terminate per Michelle Hunziker, si torna a lavoro con un nuovo taglio di capelli

Dopo aver trascorso delle bellissime vacanze tra mare e montagna, tra Sicilia e Svizzera, tra famiglia e amicizie, Michelle sta tornando a lavoro. La Hunziker sarà impegnata con diversi progetti e chissà che non riguardino anche la televisione. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli al riguardo.