Niente Festival di Venezia per Beatrice Valli: i motivi dell’assenza senza rimpianti

Se c’è una donna che probabilmente mancherà a tutti al Festival del Cinema di Venezia 2021 quella sarà Beatrice Valli. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci ha sempre incantati con la sua presenza e con i suoi look da favola al fianco di suo marito Marco Fantini. Quest’anno però l’influencer ha deciso di saltare l’appuntamento e ha spiegato i motivi sui social network. Ricordiamo che Beatrice era risultata positiva al Covid mentre si trovava in Sardegna. Stessa sorte per Marco e i figli. Adesso la Valli è finalmente negativa ma nonostante questa bellissima notizia ha scelto di non esserci a Venezia. Scopriamo i motivi della sua decisione.

Beatrice Valli salta il Festival di Venezia 2021 e spiega i motivi: “Non si può essere sempre ovunque e fare tutto”

“Ho deciso di non andare a Venezia per diversi motivi” così Beatrice Valli a spiegato che quest’anno non sarà presente alla Mostra del Cinema. “Non è successo nulla ma ogni tanto uno deve fare delle scelte per il proprio bene e per il bene della mia famiglia/ dei figli” ha affermato la ex protagonista del programma tv di Maria De Filippi. Nessun rimpianto per la scelta che riguarda la partecipazione al Festival ma attualmente sarebbe impegnata con altri progetti. La Valli ha raccontato di aver dato tutto senza mai fermarsi ma adesso si è resa conto che non poteva fare tutto per il suo bene e ha dovuto scegliere. “Non si può essere ovunque sempre e fare tutto” ha affermato spiegando che ogni essere umano ha i propri limiti.

Beatrice Valli vuole pensare a se stessa e rinuncia al Festival del Cinema di Venezia: nessun rimpianto

“Quest’anno mi sono fatta una promessa, prendermi cura di me stessa in primis. Non mi fermerò assolutamente, anzi. Cercherò di capire cos’è meglio per me” ha così spiegato Beatrice Valli sui social network ai suoi tantissimi seguaci. Molti fan saranno sicuramente dispiaciuti ma si tratta di una scelta che tutti noi rispettiamo. Sicuramente la bellissima Beatrice ci saprà sorprendere ed emozionare con tanti altri progetti.