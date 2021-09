Anche Cecilia Rodriguez arriva a Venezia: i look scelti

Continua il via vai dei personaggi del mondo dello spettacolo a Venezia 78. Una delle ultime donne ad incantare alla Mostra del Cinema è stata Cecilia Rodriguez. La bellissima showgirl è approdata al lido con tutta la sua bellezza. Tant’è che i fotografi ne hanno approfittato per scattare subito delle bellissime immagini. Il nostro focus sul look viene in automatico, anzi sui look. Chechu ha già sfoggiato due outfit pazzeschi: uno al suo arrivo e uno riservato al red carpet. Andiamo subito a scoprire che cosa ha scelto la fidanzata di Ignazio Moser per Venezia 78.

Il look di arrivo di Cecilia Rodriguez a Venezia 78: YSL, Chloé e Giuseppe Zanotti tra i brand scelti dalla showgirl

Per l’arrivo a Venezia, Cecilia Rodriguez ha scelto un look semplice ma piuttosto eleganti. Occhiali da sole, capelli sciolti e lisci e borsa alla mano firmata da Chloé. Chechu ha indossato una carinissima camicia bianca a maniche lunghe e con i bottoni sul fronte e dei pantaloni cammello. In vita una cintura morbida e animalier. Tra i brand scelti da Cecilia per l’arrivo a Venezia 78 YSL e Jimmy Choo. Per quanto riguarda le scarpe, la sorella di Belen Rodriguez ha optato per un modello di Giuseppe Zanotti: dei sandali nude e con tacco.

Il look da red carpet di Cecilia Rodriguez a Venezia è blu elettrico: ecco il brand che ha scelto per il suo abito

Alla sera, Cecilia Rodriguez si è trasferita sul red carpet della Mostra del Cinema e lo ha fatto insieme a Ludovica Valli. La showgirl argentina questa volta ha scelto un look decisamente più particolare e colorato optando per un abito di colore blu elettrico impossibile da non notare. Un vestito lungo e con ampio spacco laterale, senza maniche. Il modello è stato firmato dalla stilista Lia Stubbla, la stessa che ha firmato la maggior parte degli abiti indossati da Ilary Blasi nell’ultima edizione de L’isola dei famosi. Tornando a Cecilia, la Rodriguez ha indossato una collana che non è passata inosservata ed altri gioielli che hanno illuminato il look finale. Acconciatura tirata ed elegantissima.