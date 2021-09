Carlo Pietropoli di Uomini e Donne positivo al Covid: “Non pensavo fosse così terribile”

Carlo Pietropoli partecipò a Uomini e Donne due anni fa circa. Era un tronista e scelse all’epoca Cecilia Zarrigo. Tra lui e la sua corteggiatrice, fuori dal programma le cose non andarono poi così bene tanto che si lasciarono pochi mesi dopo la scelta alla trasmissione di Maria De Filippi. Da poco Carlo ha raccontato di essere risultato positivo al Covid 19. Per il momento non si è ancora negativizzato e i primi giorni sono stati molto difficili tant’è che non aveva la forza di raccontare a nessuno quello che stava succedendo. Adesso però ha voluto spiegare la sua esperienza con il virus.

Uomini e Donne, Carlo Pietropoli è positivo al Covid 19 e racconta come sta

“Sono vivo e vegeto. Non ho detto niente prima perché non avevo voglia e non avevo le forze, ma sono risultato positivo al Covid” racconta Carlo Pietropoli che ha ritrovato un po’ di forze dopo dei giorni molto difficili. “Adesso so bene, ho fatto 3/4 giorni un po’ di m***a, con febbre alta e tutti i sintomi del caso. È una settimana che non sento assolutamente niente e questa è una delle cose che mi pesano assolutamente di più. Non pensavo fosse così terribile” ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. “L’importante è che sto bene, che sono in fase di recupero” ha spiegato poi ai tanti followers che hanno continuato a seguirlo dopo il percorso nel programma di Maria De Filippi insieme alla ex Cecilia.

Carlo Pietropoli di Uomini e Donne in attesa del tampone: l’ex tronista ha il Covid ma sta iniziando a migliorare

Come ha raccontato Carlo, ci sono quindi dei miglioramenti per fortuna. “Lunedì ho il tampone molecolare per capire se mi sono negativizzato. Non vedo l’ora di tornare sul pezzo” ha affermato sul social network. Ormai non dovrà attendere troppi giorni per capire se è finalmente negativo ma presto avremo delle certezze. “Ho perso un po’ di chiletti e mi sta sulle p**e questa cosa” ha anche detto Pietropoli ai suoi fan.