Federica Panicucci festeggia il compleanno della figlia, gli auguri del papà

Dopo il red carpet a Venezia Federica Panicucci è tornata a Forte dei Marmi per festeggiare il compleanno di sua figlia. Sofia compie 16 anni, la primogenita di Federica Panicucci, nata dalla lunga storia d’amore con Fargetta, è una bellissima ragazza e la conduttrice ringrazia la vita per il dono che le ha fatto. Madre e figlia bellissime prima del party, la Panicucci con un abito bianco modello sirena, la festeggiata con un abito giallo sembra una vera principessa. Ed è così che la chiama il suo papà facendole gli auguri per il suo compleanno. Anche Mario Fargetta pubblica uno scatto con sua figlia coprendo con un cuore il volto: “La mia splendida principessa oggi compie 16 anni. Papà ti ama alla follia”.

Federica Panicucci al party per il compleanno di sua figlia Sofia

“Che regalo meraviglioso mi ha fatto la vita. E con te ogni giorno è più bello” sono gli auguri della Panicucci alla sua Sofia. L’ex coppia non ha mai mostrato il viso dei figli, assoluta privacy anche sul loro matrimonio finita e sul legame che sembrano non avere più da tempo. Hanno sempre chiesto silenzio sulla loro famiglia e il gossip ha rispettato la richiesta. Non sembra ci sia famiglia allargata per Federica Panicucci e Mario Fargetta, dopo l’addio non sono mai apparsi insieme.

La conduttrice di Mattino Cinque ha a disposizione ancora qualche giorno di vacanza, il suo programma sulle reti Mediaset inizierà solo il 20 settembre. In compenso è andata alla Mostra del Cinema di Venezia ma Marco Bacini ha dovuto difenderla anche questa volta. Sul “Che c’entra la Panicucci a Venezia. A questa parata di cani e p**ci” lui come sempre non è rimasto in silenzio ma questa è già acqua passata. Archiviate le critiche ci sono tutti gli auguri per la figlia, per i suoi meravigliosi 16 anni.