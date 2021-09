Mara Venier a Napoli col nipotino, festeggia Alberto Matano e si perde tra i vicoli

Il suo buongiorno da Napoli questa mattina poi Mara Venier ha portato tutti i suoi follower in giro con lei per le strade e i vicoli della città campana che adora. “Napoli è sempre Napoli”, lo racconta a tutti tra le sue storie Instagram. La conduttrice padrona di casa con Alberto Matano per il Premio Biagio Agnes ieri sera si è ritrovata a cena con l’amico e collega, tutti insieme per festeggiare il compleanno di Matano, con il piccolo Iaio che ha spento le candeline con lui. Mara Venier si separa il meno possibile dal nipotino ma con loro c’erano anche il figlio e la nuora, mentre Nicola Carraro è ancora a Milano per sostenere la nipote che ha subito un’operazione.

Mara Venier felice a Napoli mostra il panorama dalla sua camera d’albergo

Una camera d’albergo con vista sul Golfo, il sole, i colori, i monumenti, i set reali che le ricordano i film del passato. Tante le storie che la conduttrice pubblica sui social, soprattutto quelle con il suo piccolo Claudio. Iaio trova sempre il modo per farsi notare dalla nonna e lei orgogliosa lo mostra ai fan che la seguono sempre.

Non smette di ammirare Napoli, il panorama ma non si stacca dal corno rosso che le hanno regalato, indispensabile dopo tutte le disavventure dell’ultimo anno. La Venier non si è ancora ripresa del tutto, il problema al volto, ai denti, al nervo resta, ma si fa forza e si gode tutto anche della sua breve vacanza a Napoli. Si incanta davanti al portone e al balcone del palazzo che ha accolto Sophia Loren e Marcello Mastroianni in Matrimonio all’italiana. Spaccanapoli la incanta, si ferma ad ascoltare gli artisti di strada, poi si prepara per la 23esima edizione del Premio Agnes da Palazzo Reale, in onda su Rai 1 sabato 11 settembre.