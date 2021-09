Mara Venier dopo una visita medica importante si rilassa comprando tante borse

Tra le sue storie Instagram Mara Venier mostra sempre un po’ della sua vita, notizie più o meno belle, questa volta è andata a Milano per una visita medica importante. E’ sul suo profilo social che Mara Venier ha condiviso la foto con il dottore Enrico Cassano, luminare oncologo che da anni combatte accanto alle donne contro il cancro al seno e pone l’importanza sullo screening, perché la prevenzione resta l’arma più forte contro i tumori. E’ stato ospite di Mara Venier anche a Domenica In, in occasioni importanti come quella della raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. Una visita importante quella della conduttrice che di certo sollevata ha poi scelto di rilassarsi facendo un po’ di shopping.

Shopping in un negozio speciale per Mara Venier

Dopo avere concluso la visita, ringraziato, pubblicato la foto con il dottor Cassano e avere conosciuto una persona speciale con cui ha condiviso magari qualche confidenza, Mara Venier ha fatto una passeggiata ed è entrata nel negozio di borse che adora. Un po’ di acquisti per l’inverno con i consigli di Patrizia Griffini, ex gieffina ed amica da sempre di Belen Rodriguez.

Entusiasta la Venier ha mostrato ai suoi follower gli acquisti fatti, dalle borse capienti alle piccole. Si è poi guardata allo specchio con una tracolla appena scelta e come fanno tante donne si è sorpresa per i chili in più. Rincuorata dalla Griffini che le ha fatto notare che non è certo grassa, più che altro ha tanto seno. Un attimo dopo la conduttrice aveva già trovato la soluzione. Per coprire i chili in più, fianchi, seno e pancia basta indossare una borsa grande e la tristezza va via. La Milanesa è la marca delle borse appena acquistate: anche Mara Venier sta per diventare influencer? Speriamo continui a lavorare ancora per altri stagioni in tv.