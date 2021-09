Pace fatta anche in diretta tra Francesca Fialdini e Mara Venier

Tanti sorrisi e tante belle parole oggi in diretta a Domenica IN. Non succedeva da tempo di vedere Francesca Fialdini nel programma di Mara Venier ma oggi è accaduto. Noi diremmo pace fatta anche in diretta tra le due conduttrici di Rai 1 che in realtà, stando a quello che ha detto Mara, e che si diceva sul web da giorni, avevano avuto modo di chiarire anche fuori dagli studi televisivi. Tutto era iniziato lo scorso anno, quando in molti avevano fatto notare che Mara Venier non passava mai la linea alla sua collega ( con la motivazione che in realtà dopo Domenica IN c’era il TG1). Poi la stessa Francesca Fialdini a domanda diretta aveva risposto: “Perchè non dice mai che ci saremo noi dopo Domenica IN, le starò sulle [email protected]@@” . Poi le polemiche legate alla serata durante la quale Mara Venier, a detta di tanti, si sarebbe allontanata volutamente dal palco prima della premiazione di Francesca Fialdini, lasciando da solo Alberto Matano per evitare di incontrarla. Ma a quanto pare, erano tutte solo chiacchiere. Oggi le due signore della domenica di Rai 1 si sono riabbracciate anche televisivamente parlando.

Mara Venier e Francesca Fialdini fanno pace in diretta tv

La Fialdini sorridente si è augurata che questo 19 settembre possa portare fortuna anche a lei come era successo a Mara che tanti anni fa in questo giorni aveva incontrato il suo Nicola. Mara invece le ha fatto l’in bocca al lupo commentando: “Tanto noi ci vediamo nei corridoi e ci abbracciamo, avremo modo di chiacchierare anche altre volte“. La Fialdini ha anche invitato Mara nel suo programma e chissà che non ci scappi anche una intervista, a questo punto…Visto che la pace è stata fatta, tutto potrebbe succedere. In realtà Mara sembra non aver sentito l’invito di Francesca e magari qualcuno dirà anche che ha fatto finta di non sentire…Le polemiche si sa, sono sempre in agguato.