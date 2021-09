Maria de Filippi saluta Mara Venier che ricambia e fa l’in bocca al lupo alle sue colleghe di Mediaset e non solo

“E’ una domenica tutta al femminile, il pomeriggio tutto al femminile” ha detto Mara Venier salutando il pubblico a casa nella sua prima puntata stagionale di Domenica IN. Oggi 19 settembre un pomeriggio sicuramente molto diverso per il pubblico. I motivi? La rinnovata programmazione di Mediaset per Canale 5. Oggi infatti, la sfida del dopo pranzo è per Domenica IN ma anche per Amici 21, una sfida inedita. Il rinnovamento del pomeriggio di Canale 5 passerà solo a ottobre per Anna Tatangelo ma per il momento, è Maria de Filippi a fare da traino alla puntata domenicale di Verissimo. Ed è stata proprio Maria la prima a fare i saluti a Mara Venier dallo studio di Canale 5. La puntata di Amici è stata registrata qualche giorno fa ma la conduttrice ha voluto fare l’in bocca al lupo alla sua amica Mara e poi ovviamente anche a Silvia Toffanin, con Verissimo che arriverà subito dopo Amici. E stessa cosa ha fatto Mara Venier, che già in conferenza stampa aveva dichiarato di non essere arrabbiata per questa sovrapposizione con il talent di Canale 5 ma solo dispiaciuta perchè lei lo ama e sarà costretta a registrarlo per vederlo! Poi senza dubbi aveva commentato: “Vincerà Maria con la sua corazzata” per il capitolo ascolti.

I saluti di Mara Venier alle colleghe

Qualche minuto dopo i saluti di Maria de Filippi sono arrivati anche quelli di Mara Venier che da Rai 1 che ha salutato sia la sua amica che Silvia Toffanin augurando a loro il meglio per questo inizio di stagione. Ma non solo. Visto che negli ultimi giorni si è molto parlato della amicizia-non amicizia tra Francesca Fialdini e Mara, la conduttrice ha messo a tacere tutte le polemiche nate salutando anche la sua collega che a quanto pare, potrebbe persino essere ospite in studio oggi a Domenica IN. E pensare che fino allo scorso anno, la Venier non le deva neppure la linea, nonostante venisse dopo di lei. Pace fatta quindi e un “volemose tutte bene” per una domenica all’insegna della serenità, della pace e della famiglia! Il girl power passa anche per le alleanze .