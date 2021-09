Amici 21 vs Domenica IN per gli ascolti della domenica: il commento di Mara Venier

Mediaset ha preso la sua decisione e sarà molto ma molto interessante, per chi si occupa di ascolti e ama questo genere di analisi, capire come il pubblico si dividerà domenica. Per chi ancora non lo sapesse infatti, la prima puntata di Amici 21 andrà in onda di domenica, eccezionalmente, per due settimane. Questo significa che il 19 settembre la puntata del debutto di Domenica IN si scontrerà dalle 14 alle 16,30 con l’esordio di Amici 21 e dopo con Silvia Toffanin, un altro debutto alla domenica, il raddoppio di Verissimo. Oggi Mara Venier in conferenza stampa, in attesa della prima puntata di Domenica IN, ha voluto commentare anche questo aspetto del ritorno in onda del programma di Rai 1, la gara degli ascolti! Come andrà, che cosa ci si aspetta, ne ha parlato con Maria de Filippi?

Mara Venier parla della sfida tra Domenica IN e Amici 21

Mara non ha mai nascosto la sua passione per Amici, tanto che nelle ultime edizioni di Domenica IN ha sempre voluto alcuni dei protagonisti del programma di Canale 5 per mettere in mostra il loro talento ( prima dell’estate anche Giulia Stabile, come ricorderete, era stata a Domenica IN).

In conferenza stampa quindi Mara Venier ha commentato questa sfida inedita: “Maria mi ha chiamato per dirmi che sarebbe andata per due puntate. Registrerò Amici, per guardarlo quando torno a casa. È un programma che amo da anni. Maria è una corazzata, vincerà lei, ma siamo due professioniste che fanno il lavoro con cuore e passione. Questo è quello che conta.” La conduttrice di Rai 1 quindi ha messo già le mani avanti, convinta del fatto che non potrà battere Amici ( che comunque nel pomeriggio ha sempre avuto una media di 2,5-3,5 milioni di spettatori, per cui tutto potrebbe succedere).

La conduttrice ha anche parlato di quello che potrebbe fare dopo Domenica IN. Le è stato chiesto se se la sentirebbe di fare qualcosa al sabato sera e ha risposto di no. Il morivo? ” Io devo stare seduta. Un reality? Perché no, potrebbe essere divertente. Da opinionista mi sono molto divertita a Mediaset, quando Maria De Filippi mi ha teso la mano perché la Rai per tre anni aveva deciso di fare a meno di me” ha detto la conduttrice.