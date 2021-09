Sharon Stone in topless a 63 anni batte tutte

Nessun filtro, nessun trucco, Sharon Stone in topless sulla rivista Chi è la vera bellezza senza tempo. L’attrice di Basic Instinct ha 63 anni, non prendiamoci in giro e non paragoniamo di certo Sharon Stone a una ventenne ma il topless e il resto sono da applauso. E’ in Costa Azzurra che i paparazzi l’hanno beccata prima in elegante costume intero, poi intenta a prendere il sole anche nella parte alta ma sempre con fare da diva. Il suo topless resta leggendario, Sharon Stone non smette di sorprendere i fan e di incantare. Quante donne della sua età possono permettersi una paparazzata del genere? Direte che c’è il ritocco del chirurgo estetico, certo, ma è anche il modo in cui posa da sirena nelle foto sul suo profilo social che insegna.

Sharon Stone in topless in tutto il suo charme

Prima il costume intero color tiffany e poi il topless. I flash si scatenano e lei si accorge dei fotografi ma non bada a loro, si muove orgogliosa e sicura mostrando il suo fisico da 63enne, lasciandosi immortalare.

Esercizio fisico e buon cibo ma c’è anche altro. Ovvio che andando a cercare l’inestetismo lo troviamo subito ma è sintomo di assenza di filtri, non vi fidate di chi mostra la pelle liscia come una ventenne ma potrebbe essere sua nonna.

Sharon Stone prende il sole in libertà, toglie i veli ma di recente ha confidato che il suo primo ciack senza reggiseno è stato un incubo, era terrorizzata all’idea di farsi guardare, poi ha smesso di avere paura, non ha più pensato alle parti che le venivano affidate, si è calata sempre nei suoi personaggi e adesso eccola con la stessa scioltezza restare a seno nudo davanti ai paparazzi mentre si gode la sua vacanza in Francia. Con lei però c’è sempre il suo stylist personale, Paris Libby fa davvero un ottimo lavoro.