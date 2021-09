Veronica Cozzani mostra Belen a 14 anni, era identica a Santiago

Per il compleanno di Belen la sua mamma, Veronica Cozzani, ha tirato fuori un po’ di foto del passato. Tra un album e l’altro ha pescato gli scatti di Belen da bambina e da adolescente scegliendo quelle più adatte per farle gli auguri. Poi la foto della figlia a 14 anni, quella che l’ha impressionata in modo dolcissimo perché è lì che vede la somiglianza incredibile con Santiago. Tutti hanno sempre evidenziato la somiglianza tra Santiago e il suo papà, Stefano De Martino, ma questa foto della showgirl regala altro orgoglio a nonna Veronica. Nello scatto di tanti anni fa Belen Rodriguez è con la zia, Maria Josè, la sorella di Veronica Cozzani. “Qui Belen a 14 anni con mia sorella Maria Josè! Mamma mia! Vedo Santi in questa foto!” e i punti esclamativi aggiunti dicono tutto.

Santiago è più simile a Belen o a Stefano?

Ed ecco che si scatenano tutti i fan della showgirl e i fan di Stefano De Martino. I nostalgici trovano che il figlio dell’ex coppia somigli ad entrambi, gli altri si dividono. Santiago è un mix meraviglioso tra la sua mamma e il suo papà. La parte bassa del viso è di Belen, la parte alta è Stefano.

C’è anche chi nota che in famiglia sono tutte bellissime, anche la zia. Impossibile non notare che da ragazzina Belen era già molto bella e poco diversa da come è oggi. Di certo gli anni che passano fanno il loro lavoro, di certo c’è qualche aiutino ma lei è riconoscibilissima a differenza di altre showgirl.

Belen intanto si gode il periodo più bello della sua vita pieno di progetti, di nuovi e vecchi lavori ma soprattutto di tutta la serenità che riesce a darle la sua famiglia. Adesso che è mamma per la seconda volta ha ben altri desideri rispetto al passato.