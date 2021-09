Elisabetta Gregoraci manda tutti in tilt con due foto super sexy

Vi state chiedendo anche voi il motivo per il quale Elisabetta Gregoraci è in tendenza su Twitter da ore? E’ molto semplice. Tutto è partito questa mattina quando la conduttrice ha postato sui social una foto che ha lasciato tutti senza parole. Chi segue Elisabetta sa che si tratta di uno shooting che ha fatto qualche tempo fa, se la memoria non ci inganna aveva mostrato alcuni scatti con lo stesso vestito addosso, mentre era in Puglia per registrare Battiti Live nelle torride giornate dell’estate salentina! Oggi però la conduttrice ha mostrato i risultati di quel lavoro, mostrando uno scatto del fotografo che ha realizzato il servizio, lasciando tutti senza parole. Con l’abitino verde che ne mette in evidenza tutte le forme, Eli Greg ha letteralmente fatto impazzire il mondo social. Migliaia e miglia i commenti di apprezzamento per la conduttrice. E se nel caso di Chiara Ferragni e dei suoi copricapezzoli non mancano i detrattori, nel caso di Eli Greg sono tutti concordi: è uno spettacolo. Ovviamente non mancano i criticoni. Qui non è il look a non piacere ma per qualcuno, tutto quel ben di Dio che la Gregoraci ci regala e mostra, non è frutto solo del lavoro in palestra ma ci sarebbe anche l’aiuto del ritocchino.

Che schianto Elisabetta Gregoraci

Si sono sprecati questo pomeriggio anche i titoli per gli articoli dedicati a Elisabetta Gregoraci e a queste foto che hanno davvero sconvolto i suoi fan e non solo. “Anche i cavalli sono incantati” ha titolato qualcuno. Bhè questi cavalli però non ne possono ammirare il lato b che invece è tutto a favor di camera !

Ma vediamo questo capolavoro della natura

E voi da che parte state, tutta meraviglia della natura oppure no? Abbiamo visto Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello VIP e ci sentiamo di dire che il suo lato b è probabilmente il frutto di sacrifici fatti in palestra, tutto naturale.