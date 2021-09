Miriam Leone diventa bionda, che colpo di testa dopo le nozze

Il tempo di sposarsi e Miriam Leone è diventata bionda. Da sempre rossa, è quello il suo colore, un paio di anni fa provò già l’esperienza di essere bionda ma durò poco, adesso l’ex Miss Italia si presenta di nuovo con i capelli biondi. Miriam Leone è sempre bellissima ma sono tantissimi i fan che le dicono che così non è più lei. L’attrice ride e imita la faccia sorpresa di chi la sta guardando su Instagram. La sua non sembra una parrucca, ha davvero cambiato colore ai suoi bellissimi capelli. Commenta che l’ha rifatto e chissà cosa pensa suo marito, Paolo Carullo. Un biondo che spiazza, un long bob che è impossibile non notare.

Miriam Leone bionda per esigenze di copione?

Al momento non è chiaro se il suo sia stato un vero colpo di testa o se la nuova tinta sia per necessità di copione. Abbiamo visto la Leone con il suo solito rosso in prima fila alle sfilate milanesi. Ha infatti sfoggiato la sua nuova chioma alla presentazione del film Marylin ha occhi neri. Il film è in uscita il 14 ottobre e ci sembra di intuire che la motivazione sia proprio questa. Quindi Miriam Leone indossa una parrucca? Sembrerebbe di no.

Tantissimi i like per l’ex Miss Italia che in questi ultimi giorni è molto presente sui social; prima le nozze, poi un po’ alla volta ha mostrato i suoi tre abiti da sposa e le emozioni, un pezzettino della sua breve luna di miele, fino al regalo per suo marito Paolo, un video pieno d’amore mostrato a tutti questa mattina. Adesso i capelli biondi, la presentazione del film Marylin ha occhi neri. I fan non vedono l’ora di ammirarla al cinema accanto a Stefano Accorsi, con altre emozioni e una trama che promette molto.