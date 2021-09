Serena Autieri in spiaggia a Sabaudia, per lei l’autunno non è ancora arrivato

Serena Autieri si gode le ultime giornate di sole e mare prima di mettere via il costume. In bikini a righe bianche e rosse l’attrice è una vera meraviglia ma lo è soprattutto quando gioca con sua figlia in acqua e si lascia coccolare dal marito. Per Serena Autieri l’autunno non è ancora arrivato e la rivista Gente l’ha paparazzata in spiaggia a Sabaudia. Con la sua famiglia è sempre in movimento, lo farà anche per tenere allenato il suo fisico così tonico ma più che altro l’abbiamo vista in montagna, più volte in compagnia di Michelle Hunziker. La piccola Giulia ha 8 anni e ogni momento libero lo dedica a lei, ma non mancano i baci appassionati per suo marito Enrico Griselli, sposato nel 2010.

Serena Autieri felice a Sabaudia, la sua estate non è ancora finita

Mentre gli altri vip hanno già salutato il mare Serena Autieri si rilassa ringraziando per queste giornate calde e molto piacevoli in spiaggia, perché ci sono poche persone sdraiate sotto il sole e il mare è bellissimo.

Il gossip si occupa raramente della coppia, la Autieri e suo marito non hanno mai dato modo di spettegolare. I paparazzi li beccano felici in vacanza, mano nella mano mentre passeggiano oppure complici in un evento a cui non possono fare a meno di partecipare. Tutto come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Gente, i giochi in acqua, le risate con la figlia e una sua amichetta, poi gli abbracci con il suo Enrico che per lei ha cambiato lavoro.

Griselli è manager finanziario, lavorava negli Emirati Arabi e loro potevano stare insieme solo nei fine settimana. Alla fine lui ha cambiato lavoro, è tornato in Italia e oggi è un produttore teatrale. Si sono sposati a Spoleto nel 2010 e dopo 3 anni è nata la loro piccola Giulia che è così simile alla sua mamma, bellissima.