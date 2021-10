Belen travolta dalle critiche: ostenta ricchezza con le sue borse

Belen è in viaggio, forse sta tornando a casa, e sui social pubblica la foto delle sue borse. Una borsa e una valigia, così costose che quel lusso infastidisce un bel numero di follower. Volano critiche sul profilo social di Belen Rodriguez, commenti anche pesanti. Lei non risponde, cosa potrebbe mai dire a chi non comprende che lei di borse ne ha molte di più di quelle che pubblica. “Come si ostenta bene” è solo l’inizio dei commenti dopo il suo semplice “In viaggio…”. Belen Rodriguez è anche influencer, le pubblicità sono il suo lavoro, ma c’è chi dice che le borse pubblicate dalla showgirl, quei brand, non hanno bisogno di pubblicità. Quindi la bellissima argentina ha solo voluto ostentare? Per molti è proprio così e sarà l’invidia, sarà che molti hanno tempo da perdere con i commenti, iniziano una serie di critiche e di botta e risposta tra chi accusa Belen e chi la difende. Il risultato è raggiunto, la foto delle costosissime borse fa il pieno di like e commenti.

Quanto costano le borse di Belen Rodriguez?



Belen ha una vera passione per le borse, soprattutto per le Birkin di Hermès. Ovviamente non può fare a meno di un bel trolley Louis Vuitton: chi non lo comprerebbe potendolo acquistare. La valigia in monogram costa più di 3000 euro, la borsa di certo non meno di 15mila euro. Ed ecco il perché in tanti stanno continuando a commentare in modo negativo quella foto.

C’è chi addirittura le ha dato della “burina”; chi le ha spiegato che quella foto è uno schiaffo alla povertà, chi pensa che sia una “buffona arricchita”.

Tutti dicono quello che vogliono ma Belen non li degna di risposta. Cosa potrebbe rispondere a chi le dice che ostenta. C’è chi la accomuna a Sonia Bruganelli e la polemica si ingigantisce e diventa davvero imbarazzante. Se alcuni personaggi famosi non piacciono basta non seguirli.