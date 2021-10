Paola Turani presenta il figlio ai due adorati cani: “Quanto amore”

Paola Turani è a casa da qualche giorno, c’è stato il primo incontro tra il figlio e due adorati cani Gnomo e Nadine e adesso mostra tutto ai suoi follower. Un video di Enea che arriva a casa e i cani di Paola si comportano in modo perfetto, attenti. L’influencer mostra la sua nuova vita da mamma, una vita tato desiderata, non nasconde la fatica ma sempre con il sorriso perché lei e suo marito Riccardo hanno atteso per anni che arrivasse tutto questo. E’ dolcissimo il video dell’incontro tra i due cagnoloni e il piccolo Enea Francesco. Una follower aveva consigliato a Paola Turani di fare annusare una tutina del figlio ai cani mentre era ancora in ospedale. Ricky l’ha fatto e anche questo ha contribuito a un primo incontro perfetto. I cani di Paola Turani sono due tate perfette, per Ricky sono i fratelli di suo figlio.

Finalmente tutti insieme a casa, Paola Turani stanca ma felice

La Turani si perde nell’osservare suo figlio e si emoziona nel vedere come tutto stia prendendo forma, un equilibrio che migliora giorno dopo giorno. La coppia non aveva dubbi sui loro cani, sull’accoglienza che avrebbero fatto al piccolo di casa, sul come avrebbero dato ancora tanto amore.

“Abbiamo aspettato mesi per vedere come si sarebbero comportati… finalmente a casa, tutti e 3 insieme! Niente di più bello per noi. Nadine e Gnomo sono stati fin dal primo secondo di una delicatezza disarmante, silenziosi, cauti nei movimenti, i primi bacini a qualche cm di distanza da lui…”. Paola desiderava anche questo e racconta di quanto Gnomo e Nadine riescano a capire: “Si avvicinano piano piano incuriositi, lo annusano delicatamente, lo guardano mentre allatto e Gnomo qualche volta cerca di spiarlo mentre dorme in carrozzina.. insomma, due tate perfette”.

