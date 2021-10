Le lacrime di Ambra Angiolini in radio: “Grazie, sto vedendo tanta bellezza”

Sono giorni complicatissimi quelli che Ambra sta vivendo e forse avrebbe preferito che la sua vita privata restasse tale. Ma purtroppo, questo è anche lo scotto da pagare quando si è un personaggio pubblico e lo tsunami che l’ha travolta, ha ancora onde molto forte dalle quali ripararsi. In questi giorni però Ambra Angiolini ha di certo sentito la vicinanza di tutte le persone che sono state al suo fianco, manifestandole anche pubblicamente stima, affetto. «Grazie per come mi proteggete» ha detto questa mattina attrice che ha un programma su Radio Capital, “Le Mattine” appunto. Ha scelto di ringraziare in radio, ormai il suo posto del cuore, tutte le persone, che hanno speso delle belle parole per lei, vip ma non solo. Tutte le persone che hanno dimostrato sensibilità nei suoi confronti.

La prima a prendere le difese di Ambra era stata Jolanda, sua figlia, che pubblicamente aveva rivelato i motivi della fine della storia tra Max Allegri e sua madre. Il mister invece, al momento, non ha commentato in nessun modo questa vicenda. Avrebbe forse potuto farlo, ma non si è voluto immischiare in una faccenda che però lo riguarda in prima persona.

Il grazie di Ambra a tutte le persone che le sono state vicino in queste ore

«Grazie per quello che sto vedendo – dice Ambra – vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza». Parole piene di affetto ma anche di gratitudine quelle dell’attrice che si è commossa in diretta, parlando della sua via privata; e molto sincere dette da una donna che sta soffrendo ma che va avanti a testa alta e non ha paura di mostrare la sua fragilità. Parole che hanno di certo colpito molto gli ascoltatori del programma e che hanno fatto un certo effetto visto che è trasparita tutta l’emozione dell’attrice e il suo turbamento per quello che è successo.

