Mara Venier compie gli anni e festeggia dal terrazzo di casa

Oggi è il compleanno di Mara Venier e ovviamente festeggia, lo fa a casa iniziando con il più bello dei risvegli. Tantissimi gli auguri per Mara Venier che felice per tutta la giornata soffierà sulle sue 71 candeline. Lo scorso anno ha festeggiato i 70 anni con poche persone e con grande difficoltà a causa della pandemia, quest’anno saranno tutti senza mascherine e magari sul suo profilo social ci mostrerà qualcosina della sua serata speciale. L’angolo che adora di più della sua casa romana è il terrazzo e appena in piedi questa mattina alle prime luci del giorno ha mostrato a tutti il panorama; sempre lo stesso panorama ma lei non smette di meravigliarsi ogni volta per ciò che osserva. Sta cerando una casa nuova ma vorrebbe non lasciare il posto dove vive adesso con suo marito, adora quella casa.

Mara Venier festeggia il suo compleanno

“Buon compleanno a me…” scrive Mara Venier con tante risate e le torte di compleanno. Un attimo dopo sono iniziati gli auguri per lei tra personaggi famosi e persone comuni, il suo pubblico. Antonella Clerici, Andrea Sannino, Anna Tatangelo, Patrizia Pellegrino, Elisa Isoardi, Giovanni Ciacci, Monica Leofreddi, Sandra Milo, Valeria Marini, Sabrina Salerno, Nino D’Angelo. Ferza Ozpetek, Eleonora Daniele, Stefania Orlando, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Pamela Prati, Elisabetta Gregoraci, Vincenzo De Lucia e tanti tanti altri. Ovviamente tra tutti c’è suo marito Nicola Carraro che scrive “Auguri amore mio” e pubblica la foto di uno dei loro tanti baci.

C’è però un triste ricordo oggi per Mara Venier, l’addio che ha dovuto dare proprio un anno fa a Gianni Dei, uno dei suoi più cari amici che oggi continua a mancarle come sempre. Vorrebbe tornare indietro nel tempo, lo scrive, vorrebbe godersi quei momenti spensierati con lui, vorrebbe tornare a tutte le cose condivise insieme.

