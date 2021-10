Martina Colombari ha il Covid: “Se non avessi fatto il vaccino starei peggio”

Martina Colombari sta bene ma avvisa che ha contratto il Covid, ripete che sta bene, che ha solo un lieve raffreddore e che ha un po’ perso l’olfatto, per il resto è ovviamente infastidita dal contagio che l’ha bloccata a casa mentre aveva una serie di impegni di lavoro e non solo da portare a termine. La Colombari ha scoperto di essere positiva la Covid solo perché prima di recarsi su un set ha dovuto come sempre fare il tampone. E’ così rimasta a casa, tutto rimandato e adesso deve attendere un risultato negativo. In tanti le hanno inviato commenti per tirarle su il morale, da Caterina Balivo a Cristina Lunardini, Filippa Lagerback, Chiara Giordano e ovviamente tantissimi follower. Martina Colombari ha pubblicato il selfie a letto, è solo l’inizio ed è già annoiata.

“Mannaggia…. questo Covid è proprio [email protected]@@o! Beccato! ( fatto tampone prima di recarmi su un set )” ha scritto l’ex Miss Italia poco fa sul suo profilo social. “Per fortuna ho solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!” sta bene ma prima che qualcuno chiede se aveva fatto o meno il vaccino risponde di sì e che è consapevole che se non l’avesse fatto adesso starebbe molto peggio e di certo più preoccupata.

Tra le stories ripete che ha contratto il Covid, che sta bene e saluta chi l’attendeva a Varese e per tutti gli altri impegni che aveva in questi giorni. E’ in isolamento nella sua stanza e in casa c’è suo marito che si prende cura di lei, le porta il caffè e il cibo, lo lascia davanti alla porta e va via. “Sto bene e questo è l’importante” c’è bisogno adesso solo di un po’ di pazienza.

