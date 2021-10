Mietta travolta dalla polemica pronta ad agire per vie legali: “Mi aspetto le scuse”

Mietta non ha nessuna intenzione di passare per una no vax ma allo stesso tempo vuole ricordare quanto sia importante tutelare la privacy di una persona che per motivi personali non ha potuto fare il vaccino. Lo spiega sulla sua pagina instagram dove poi annuncia anche che agirà legalmente contro le persone che l’hanno messa alla gogna. Non fa nomi la cantante ma è chiaro che si stia riferendo a Selvaggia Lucarelli, visto che è stata lei in diretta a chiederle nello studio di Ballando con le stelle se fosse vaccinata o meno. Mietta farà valere le sue ragioni e agirà come meglio crede. Ma è bene anche ricordare che se avesse semplicemente risposto dicendo che per motivi di salute non ha ancora avuto l’ok del suo medico per fare il vaccino, tutta la baraonda che è esplosa dopo, forse non si sarebbe innescata. Il problema che solleva Mietta è anche un altro però: dalle sue parole si comprende che quella domanda fatta a bruciapelo da Selvaggia Lucarelli non se l’aspettava. Ballando però è un programma in diretta, e visto che la Lucarelli è anche una giornalista, era facile pensare che lo avrebbe chiesto. Perchè poi è la cosa che tutti a casa ci siamo chiesti. Mietta in ogni caso, ha le sue ragioni e andrà per la sua strada. La Lucarelli, ancora prima della nota ufficiale pubblicata da Mietta sui social, con delle lunghe storie su instagram aveva ribadito alcuni concetti sottolineando che dopo la domanda fatta alla cantante, non aveva insistito in nessun modo. Va anche detto, che ancora prima che Mietta parlasse in diretta, sui social si era accesa la polemica, a prescindere dalla domanda della Lucarelli, tanto che anche altri giornalisti sui social, avevano anche anticipato che Mietta non era la sola a non essersi vaccinata. E questa probabilmente è mancanza di privacy.

Le parole di Mietta sui social

La cantante ha ribadito che non ha fatto il vaccino per delle ragioni legate alla sua salute e che non si aspettava quelle domande in diretta perchè ancora non aveva comunicato ai suoi cari la decisione. Ringrazia Milly Carlucci e tutta la squadra di Ballando per la delicatezza e la solidarietà dimostrata. “Non vedo l’ora di tornare in pista e divertirmi con il mio amico Maykel Fonts” ha scritto la cantante sui social. E per concludere: “Resto inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna”.

