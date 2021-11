Il dolore di Manila Nazzaro che ricorda il suo aborto: “Doveva essere una ripartenza”

E’ proprio strana la vita. Manila Nazzaro neppure immagina quello che sta succedendo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6 dopo la frase di Alfonso Signorini sull’aborto e vive un momento difficile ripensando a quello che le successe un anno fa. E mentre fuori, tutti parlano di quello che il conduttore del reality ha detto, Manila ricorda il momento difficilissimo vissuto quando i medici l’avevano informata dell’interruzione di gravidanza. Un aborto spontaneo per la conduttrice, che aveva perso il figlio che lei e Lorenzo Amoruso aspettavano. Ricordando quel giorno, Manila non ha potuto trattenere le lacrime. Turbata dal sentimento che prova oggi e che provò in quella occasione, prova a condividere con le persone che le sono vicine, quello che sta sentendo.

Manila Nazzaro ripensa all’aborto di un anno fa

Parlando con gli altri concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP, Manila ha confessato: “Sono un po’ giù, sono delle giornate un po’ così. Perché ieri pensavo che un anno fa oggi mi diagnosticarono l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo.” Un racconto quello di Manila che abbiamo già sentito in altre occasioni perchè la conduttrice ha voluto raccontare la sua storia per aiutare anche altre donne a non vergognarsi e a non sentirsi in colpa perchè di colpe non ce ne sono. E continua: “ Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, pure lui non stava affatto bene. Lui giocò tutto il giorno alla play station, per distrarsi, come a dire ‘non voglio pensare a niente’. Io invece ero chiusa in un’altra stanza e tutti che mi dicevano ‘mi spiace, mi spiace’ e mi toccavano la pancia. Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Ero di oltre tre mesi. Era impossibile per me, non riuscivo a capire.“

Si può andare avanti ma non si dimentica nulla. Manila spiega: “Stamani mi sono svegliata e ho detto ‘non ci devo pensare oggi’. A distanza di un anno mi ritrovo qui, quando io pensavo che sarei diventata nuovamente madre. Sai che non si trattava soltanto di un figlio, ma di una ripartenza per la mia vita e invece non è andata come volevamo. Ovviamente poi lo accetti e impari a conviverci, però oggi sto così e ora devo focalizzarmi su quello che ho di bello. Hi la salute e i bambini felici.”

Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno cercato di stare vicine a Manila in un giorno così complicato per lei e le sono state di grande sostegno come la stessa conduttrice ha ammesso ringraziandole per l’affetto dimostrato.

