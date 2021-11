Sonia Bruganelli commenta le frasi di Signorini sull’aborto e specifica: “Io ho abortito 2 volte”

Non ci sta Sonia Bruganelli a finire nel calderone e a farsi travolgere dalla polemica. Ed è per questo che ha deciso di rispondere alle domande dei giornalisti di Fanpage, dicendo che cosa pensa di quello che è successo lunedì sera dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6. Le hanno chiesto tutti di commentare le frasi di Alfonso Signorini, le hanno chiesto che cosa ne pensa, le hanno chiesto di dire qualcosa. E lei lo ha fatto. “Io la penso in modo diverso ed è una mia opinione. Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte” ha spiegato Sonia Bruganelli che ha argomento il suo punto di vista senza però giudicare quello che è stato detto da Signorini, ed era anche prevedibile pensare che non lo avrebbe fatto.

Sonia Bruganelli: “Ho abortito due volte”

L’opinionista del Grande Fratello VIP 6 ha aggiunto: “A 22 anni, prima di conoscere Paolo (Bonolis, ndr) ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia. Credo che sia importante parlarne e ben venga la possibilità per le donne di abortire.“

E poi entrando nel merito della questione: “Non so cosa intendesse nello specifico Alfonso e il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato. Non amo questa volontà di attaccare una persona fino a che non se ne veda il sangue. Non porta a nulla. “

E ancora: “Mi chiedo, se invece davanti alle parole di Giucas non avesse battuto ciglio, il giorno dopo ci sarebbe stata una levata di scudi da parte di chi è contro certe cose sui cani? Credo che tutto vada contestualizzato. La strumentalizzazione è dietro l’angolo.” Difficilmente le parole di Giucas, avrebbero potuto scatenare una polemica, visto che era bastanza chiaro che cosa volesse dire. Assolutamente inspiegabili invece le parole di Signorini che ha parlato al plurale e non ha espresso una sua opinione parlando in quei termini.

