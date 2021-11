Antonella Clerici orgogliosa di Maelle ma in apprensione, oggi deve fare il vaccino

Come sempre Antonella Clerici non nasconde cosa le capita durante la giornata, spesso parla di sua figlia e oggi mentre cucinava con Francesca Marsetti ha confidato che sua figlia Maelle deve fare il vaccino: “Oggi mi vedete un po’ così che ogni tanto sono sovrappensiero perché la mia Maelle dopo scuola deve fare il vaccino. Io come tutte le mamme, anche se sono convinta, però ho un po’ di preoccupazione, lo dico perché non è che uno dice ‘che bello vado a fare il vaccino’”. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici e gli altri protagonisti del programma chiacchierano proprio come si fa nella vita reale quando si sta in cucina con gli amici. La Marsetti conferma: “Un po’ di paura ce l’abbiamo avuta tutti nel fare il vaccino”. Tutto vero, nessuno si siede felice e sereno senza un minimo di timore mentre sta per ricevere il vaccino contro il Covid. Per i genitori il timore è doppio ma Antonella Clerici ribadisce che è necessario farlo e che è stata Maelle a chiederlo.

Antonella Clerici a favore del vaccino ma ovviamente preoccupata per sua figlia Maelle

“Ma lei ma l’ha proprio chiesto quando ha raggiunto l’età, i 12 anni. Mi ha detto ‘Mamma io voglio essere un po’ libera altrimenti non posso fare niente e non posso stare con i miei amici e fare altro. E’ naturale, i ragazzi…” i ragazzi sono ben più responsabili, pensano giustamente anche a tutte le cose che altrimenti non possono fare. Tutto giusto e la conduttrice è la prima a dire di vaccinarsi, ma è mamma e oggi è in ansia per sua figlia.

“Questo per dire a tutte le mamme che io sono un po’ in apprensione come tutti voi ma bisogna farlo perché è importante”

Antonella Clerici è fiera di sua figlia perché è stata Maelle a prendere la decisione di fare il vaccino ma non è la prima volta che parla rivolgendo a sua figlia i complimenti perché è anche più brava di lei in tante cose. Così come l’ha rimproverata in tv, magari anche solo con il tono della voce, per le cose che fanno i ragazzini della sua età. Tutto vero nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, anche questo.

