A casa di Antonella Clerici l’albero di Natale è già pronto

Antonella Clerici adora il Natale e l’albero di Natale non deve mai mancare tra i suoi addobbi per le feste. Tutto arriva in anticipo anche quest’anno e a casa sua nel bosco Antonella Clerici ha già fatto l’albero di Natale. Chi è più felice fa l’albero di Natale prima, questa la frase che sentiamo ripetere sempre più spesso e la conduttrice non ha dubbi, lei adora il mese di dicembre, adora le feste natalizie e non vedeva l’ora di mettere palline e lucine, di illuminare la sua casa in Piemonte. Pochi giorni fa ha mostrato il suo posto del cuore dove acquistare gli addobbi natalizie e non solo. Quest’anno ha scelto un altro albero, ne ha comprato uno nuovo ma i colori restano gli stessi, punta ancora sul rosso, un po’ di argento e oro e tantissime lucine.

Antonella Clerici, è già Natale a casa sua

La conduttrice non è la prima vip ad avere addobbato casa per le feste, prima tra tutti questa volta Chiara Ferragni. Un po’ alla volta la Clerici ci mostrerà cosa ha scelto per l’esterno della casa, cosa ha comprato per rendere tutto una favola. Il bosco, la neve, tutto sarà magico a breve e lei adora tutto ciò che è un po’ eccessivo per festeggiare come vorrebbero i bambini. Il 6 dicembre è il suo compleanno, inizierà a festeggiare da quel giorno e anche nella cucina di E’ sempre mezzogiorno sta per partire con le ricette di Natale e Capodanno.

A dire il vero lei avrebbe già voluto iniziare a cucinare di tutto con i suoi cuochi ma gli autori del programma l’hanno frenata; è troppo presto, dovrà quindi attendere un’altra settimana e poi saremo già nell’atmosfera natalizia dalla casa nel bosco a E’ sempre mezzogiorno. “Natale sia” ha scritto nelle sue storie Instagram, ed è vero che basta questo per mettere allegria.

