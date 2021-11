Gracia De Torres ha partorito: “Pensavo sarebbe stato più facile”

Gracia De Torres è diventata mamma di due gemelli, ha partorito i suoi bellissimi figli, un maschio e una femmina, avuti dal marito Daniele Sandri, il loro sogno di famiglia si è realizzato. E’ con un dolce post sui social che Gracia De Torres ha annunciato di essere diventata mamma ma oggi non ha nascosto la verità, quanto tutto sia stato e sia ancora difficile. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ieri ha scritto: “Mai avrei sognato niente di così perfetto” mostrando lo scatto dal letto dell’ospedale, con la flebo ancora al braccio e le mani di suo marito che stringevano la sua. Daniele addormentato sulla sedia è rimasto tutto il tempo accanto a lei. Emozioni indimenticabili per Gracia e Daniele ma oggi ancora tanto dolorante ha scritto: “Pensavo sarebbe stato più facile. Ma niente lo è”.

Gracia De Torres mamma di due gemellini

“Sto bene, sono felicissima e piango continuamente di felicità. Appena mi riprendo un attimo vi aggiornerò a tutti e risponderò a tutti i messaggi. Grazie di cuore” ha aggiunto poco dopo, consapevole di avere fatto preoccupare i suoi fan mostrando la foto del dolore tra le sue storie.

L’ex naufraga e modella racconta la verità, la gioia mista alla sofferenza, spesso inevitabile.

Solo di recente ha annunciato che era incinta, che il suo sogno si stava per realizzare. La De Torres ha raccontato dell’inseminazione artificiale, della sofferenza per un figlio che non arrivava. Ha atteso quattro anni prima di diventare madre e dopo sensi di colpa assurdi.

Pensava che un figlio non sarebbe ami arrivato, ogni 28 giorni era una vera sofferenza, quella che molte donne possono capire. Oggi è felice, è mamma ma non pubblica foto perfette, la perfezione la vede nei suoi figli, il resto è diverso, quello che postano le influencer troppe volte non è la realtà.

