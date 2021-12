Antonella Clerici e Maelle così simili: “Non pensa mai di essere all’altezza della situazione”

Antonella Clerici parla spesso di sua figlia Maelle, la sua bambina le ha cambiato la vita. E’ alla rivista Gente che racconta quanto siano simili. Così diverse nell’aspetto, Maelle somiglia tanto al papà Eddy Martens, ma in lei rivede se stessa. Ha 12 anni ed è già alta 1,70, più alta della mamma, è brava a scuola, adora cucinare e ovviamente è alla ricerca della sua piccola indipendenza. Antonella Clerici la guarda uscire di casa e si rende conto di quanto sia diventata grande. C’è una cosa che la rende tanto orgogliosa: “Quando i professori di scuola mi dicono che è una bambina gentile, predisposta a tendere la mano a chi è in difficoltà”. Ma è nella timidezza che vede la loro somiglianza. Strano ma Antonella Clerici si è sempre definita timida, nonostante il suo lavoro.

Antonella Clerici e sua figlia Maelle come Cenerentola al ballo

Non tutte riescono a confidare le difficoltà, anche le più banali. La Clerici si ritrova nella timidezza di sua figlia: “Anche lei come me, che mi sono sempre sentita la Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all’altezza della situazione, anche se studia tanto e sa di essere preparata. E Maelle, come me, non ama mostrarsi”.

Alla conduttrice non piace mettersi al centro dell’attenzione, cosa ben diversa è il lavoro in tv, lì si trasforma, emerge la sua personalità ma quando si spengono le telecamere torna tutta la sua timidezza: “il piacere delle piccole grandi cose, come la vita di provincia, in campagna, tra i cani e i cavalli, avvolta nella natura. Non sono mai stata egocentrica né arrogante e oggi sono anche meno fumantina di un tempo“.

Tra pochissimi giorno Antonella Clerici compirà 58 anni, sua figlia è arrivata in un’età adulta, un sogno che si è realizzato, anche se ha sempre confermato che i figli si fanno prima.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".