Elena Santarelli per Maria De Filippi farebbe di tutto: “Non giriamoci troppo intorno”

Elena Santarelli lancia un messaggio a Maria De Filippi, spera lo legga e agisca avverando il suo sogno. Per lei farebbe di tutto, per lavorare con “lei che è la televisione” sarebbe disposta anche a fare la centralinista, sicura che imparerebbe tanto. La splendida Santarelli confessa tutto alla rivista Chi, confida che come tutti i suoi colleghi sogna di poter lavorare in un programma che la valorizzi, un lavoro con persone che credono in lei. Potrebbe magari anche arrivare il festival di Sanremo, ironizza, certo che lo sogna, come tutte le donne del mondo dello spettacolo, nel caso farebbe la scalinata del teatro Ariston “ballando come la professoressa Celentano di Amici”. Magari se il messaggio non lo legge Maria lo legge Amadeus.

Elena Santarelli: “Da Maria De Filippi potrei solo imparare”

“Mi piacerebbe fare un’esperienza con Maria De Filippi. Non giriamoci troppo intorno: Maria è la televisione e so perfettamente che da lei, una secchiona simpatica come me potrebbe solo imparare; questo viene prima di ogni cosa, prima del guadagno, della popolarità: imparare. Io sono una spugna, assorbo tutto. Farei anche la centralinista per Maria” e a questo punto magari attendiamo la risposta di Maria.

Sempre alla rivista Chi confessa che sogna Sanremo e come sempre lo dice a modo suo e senza nascondersi: “Sogno, come tutti i miei colleghi, di poter lavorare in un programma che mi valorizzi, un progetto fatto con persone che credano davvero in me. Poi, se mi offrissero il Festival di Sanremo, farei la scalinata ballando come la prof Alessandra Celentano di Amici”.

Se Maria risponderà di certo non le farà fare la centralinista ma a questo punto ci auguriamo che Amadeus possa davvero chiamarla nel cast del suo terzo Sanremo, sarebbe perfetta e non dovrebbe più fare la centralinista per la De Filippi.

