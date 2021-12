Avrebbe voluto altri figli ma Elena Santarelli non ha il coraggio dopo quello che ha visto

Nell’intervista a Verissimo Elena Santarelli risponde alla domanda se lei e Bernardo Corradi avranno un altro figlio. Sono già genitori di Giacomo e Greta, due bambini bellissimi, ma avrebbero voluto entrambi altri figli, una famiglia più numerosa. Dopo la malattia affrontata, il cancro contro cui ha lottato il primogenito, Elena Santarelli confida che le manca il coraggio, hanno deciso di non averne altri. Non è solo il dolore, la paura, tutto quanto hanno affrontato con il loro bambino ma c’è anche tutto quello che la Santarelli ha vissuto sulla sua pelle, quello che ha visto, tutti i pericoli a cui non aveva pensato e che non conosceva nemmeno.

Elena Santarelli non avrà altri figli

“Ti rispondo come sempre con estrema sincerità. Se non fosse accaduto quell’incidente di percorso nella nostra vita eravamo propensi entrambi ad avere una famiglia molto più numerosa” risponde subito a Silvia Toffanin. Poi spiega: “Non ce la faccio, ho troppa paura, ho avuto troppe verità sbattute in faccia, non solo le mie ma anche quelli di altri bambini. Conosco troppi pericoli, in generale, perché poi quando frequenti un ospedale pediatrico se ne vedono veramente tante in tutti i reparti”.

Elena Santarelli dopo quella drammatica esperienza non si ferma, desidera aiutare le famiglie in difficoltà, i genitori e i bambini che devono affrontare dolori enormi come quello che lei e suo marito hanno vissuto. “Il cuore è in ogni reparto e non solo in quello in cui sono stata con mio figlio. Ti dico la verità Silvia, io ho paura e non me la sento, non ho il coraggio di fare un altro figlio, però mi sarebbe tanto piaciuto”.

Bernardo Corradi non dice nulla, la osserva emozionato, innamorato da sempre di Elena ma oggi forse ancora di più dopo tutto quello che hanno attraversato; conosce la sua forza e le sue fragilità.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".