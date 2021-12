Elena Santarelli sul marito: “Sapevo che non sarebbe più andato via”

Stanno insieme da 15 anni e per la prima volta Elena Santarelli e Bernardo Corradi partecipano in coppia a Verissimo. E’ la loro prima intervista di coppia, Silvia Toffanin ha corteggiato a lungo il marito della sua amica, da sempre molto riservato. Alla fine Corradi ha accettato ma anticipa che sarà la prima e ultima intervista. Raccontano del loro primo incontro, erano entrambi fidanzati ma appena Elena Santarelli è tornata single gli ha scritto un messaggio e lui è tornato da Manchester e come dice lei “Lo sapevo che non sarebbe più andato via”. Elena si è innamorata subito, l’ha invitato a cena a casa e appena si è aperto l’ascensore l’ha baciato immediatamente. Deliziosa la Santarelli mentre racconta tutto e Bernardo Corradi si imbarazza ma è lui a confessare che dopo poco ha capito che lei sarebbe stata la madre dei suoi figli. La gelosia della showgirl compare spesso, più volte ha anche rovistato tra i cassetti.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi a Verissimo

Il loro rapporto è solido anche grazie alla distanza: “Per noi è la chiave giusta ma che magari non è la chiave giusta per tutti”. Il sentire la mancanza, il respirare qualche giorno quando sono lontani, quando uno dei due parte, in genere lui, l’essere felici di riabbracciarsi tutti insieme, tutto questo rende vivo il loro legame.

“E’ una mamma molto brava, molto forte ma anche fragile” e Bernardo quella fragilità di sua moglie la conosce bene. E’ sempre pronto a sostenerla, lo fa sempre, l’aiuta nel risolvere i problemi, le offre una spalla per piangere e sfogarsi ma poi le dà la carica necessaria per affrontare tutto. La Santarelli sa che suo marito a volte si è privato di piangere per sostenere lei ma Corradi sorride, racconta che ad Elena capita raramente di abbattersi; la loro forza è anche questa, si amano tanto e si vede.

